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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Марсело: когда мне было 18, меня хотел заполучить ЦСКА
Защитник "Реала" Марсело рассказал о раннем этапе своей карьеры.
"В конце моего первого сезона "Реал" хотел отдать меня в аренду, чтобы я набрался опыта. Но я думал, что если уйду, могу больше не вернуться. Тогда я спросил: "Если не подпишу бумаги об аренде, мне не нужно будет уходить?". Я знал, что им придется нанять головорезов, чтобы заставить меня подписать бумаги. Поэтому я сказал: "Я останусь здесь и буду набираться опыта", после чего встал и ушел.
Когда мне исполнилось 18 лет, некоторые европейские клубы проявляли ко мне интерес. Я слышал, что ЦСКА и "Севилья" хотели заполучить меня. В то время в "Севилье" было много бразильцев, так что я знал, всё будет в порядке.
Когда я впервые зашёл в раздевалку, я увидел Робиньо, Роберто Карлоса, Касильяса, Бекхэма. Я знал этих парней по видеоиграм. Они могли съесть меня живьём", - рассказал Марсело.
Чемпионат
"В конце моего первого сезона "Реал" хотел отдать меня в аренду, чтобы я набрался опыта. Но я думал, что если уйду, могу больше не вернуться. Тогда я спросил: "Если не подпишу бумаги об аренде, мне не нужно будет уходить?". Я знал, что им придется нанять головорезов, чтобы заставить меня подписать бумаги. Поэтому я сказал: "Я останусь здесь и буду набираться опыта", после чего встал и ушел.
Когда мне исполнилось 18 лет, некоторые европейские клубы проявляли ко мне интерес. Я слышал, что ЦСКА и "Севилья" хотели заполучить меня. В то время в "Севилье" было много бразильцев, так что я знал, всё будет в порядке.
Когда я впервые зашёл в раздевалку, я увидел Робиньо, Роберто Карлоса, Касильяса, Бекхэма. Я знал этих парней по видеоиграм. Они могли съесть меня живьём", - рассказал Марсело.
Чемпионат
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