Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Марсело: когда мне было 18, меня хотел заполучить ЦСКА

Защитник "Реала" Марсело рассказал о раннем этапе своей карьеры.

"В конце моего первого сезона "Реал" хотел отдать меня в аренду, чтобы я набрался опыта. Но я думал, что если уйду, могу больше не вернуться. Тогда я спросил: "Если не подпишу бумаги об аренде, мне не нужно будет уходить?". Я знал, что им придется нанять головорезов, чтобы заставить меня подписать бумаги. Поэтому я сказал: "Я останусь здесь и буду набираться опыта", после чего встал и ушел.

Когда мне исполнилось 18 лет, некоторые европейские клубы проявляли ко мне интерес. Я слышал, что ЦСКА и "Севилья" хотели заполучить меня. В то время в "Севилье" было много бразильцев, так что я знал, всё будет в порядке.

Когда я впервые зашёл в раздевалку, я увидел Робиньо, Роберто Карлоса, Касильяса, Бекхэма. Я знал этих парней по видеоиграм. Они могли съесть меня живьём", - рассказал Марсело.

Чемпионат
Теги: Марсело Реал ЦСКА
Сегодня, 13:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.