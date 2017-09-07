Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Ярмоленко провел первую тренировку в составе дортмундской "Боруссии"

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко провел первую тренировку в составе дортмундской "Боруссии", сообщает Ruhrnachrichten.de.

8-го сентября "шмели" проведут еще одну тренировку, а уже 9-го числа команда на выезде сыграет матч 3-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга".
Теги: Ярмоленко Боруссия Д
Сегодня, 16:28
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.