Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко провел первую тренировку в составе дортмундской "Боруссии", сообщает Ruhrnachrichten.de.8-го сентября "шмели" проведут еще одну тренировку, а уже 9-го числа команда на выезде сыграет матч 3-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга".