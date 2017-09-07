Арда Туран может пропустить матч с "Эспаньолом"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может пропустить матч 3-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом", который состоится 9 сентября, сообщает официальный сайт клуба.Футболист вернулся в расположение команды из сборной Турции с травмой.7 сентября каталонцы провели плановую тренировку, однако Туран участия в ней не принимал.