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Арда Туран может пропустить матч с "Эспаньолом"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может пропустить матч 3-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом", который состоится 9 сентября, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист вернулся в расположение команды из сборной Турции с травмой.

7 сентября каталонцы провели плановую тренировку, однако Туран участия в ней не принимал.
Теги: Туран Барселона Эспаньол
Сегодня, 19:28
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