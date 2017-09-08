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"Ювентус" проявляет интерес к Педро Родригесу

"Ювентус" может подписать форварда "Челси" Педро Родригес, сообщает Tuttosport.

Туринский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне 30-летний Педро провел за "Челси" 43 матча, забил 13 мячей и отдал 9 голевых передач.
Теги: Педро Челси Ювентус Трансферы
Сегодня, 06:47
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