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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Ювентус" проявляет интерес к Педро Родригесу
"Ювентус" может подписать форварда "Челси" Педро Родригес, сообщает Tuttosport.
Туринский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.
В прошлом сезоне 30-летний Педро провел за "Челси" 43 матча, забил 13 мячей и отдал 9 голевых передач.
Туринский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.
В прошлом сезоне 30-летний Педро провел за "Челси" 43 матча, забил 13 мячей и отдал 9 голевых передач.
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