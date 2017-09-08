"Ювентус" проявляет интерес к Педро Родригесу

"Ювентус" может подписать форварда "Челси" Педро Родригес, сообщает Tuttosport.Туринский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.В прошлом сезоне 30-летний Педро провел за "Челси" 43 матча, забил 13 мячей и отдал 9 голевых передач.