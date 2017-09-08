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Бывший оператор ЦСКА: Акинфеев просил нарезать ему моменты с его ошибками

Бывший оператор ЦСКА Александр Горячев, проработавший в клубе более 13 лет, рассказал о вратаре армейцев Игоре Акинфееве.

— Игорь не пропустит ни одну ошибку. Он очень въедливый. Приведу пример. Почти все звездные футболисты просили меня нарезать моменты с их участием. Карвальо очень часто спрашивал записи со своими голами, положительными действиями. Ему не нужно было видео, где он ошибался. А вот Игорь просит смонтировать все моменты – и положительные, и отрицательные. Он все анализирует. За все переживает.

Мы же не играем в воротах, не понимаем, что там происходит. Я знаю, что он каждую ситуацию пропускает через себя. Когда его несколько дней нет в команде, а потом он приезжает – все радуются: "О, Игорян вернулся! Мы уже соскучились". А он им в ответ: "Сейчас я вам тут шороху наведу".

— Игорь – чуткий человек?

— Очень. Реагирует на все. А вот в работе жесткий. Вы же видите, от него мячи отскакивают. Он был среди тех, кто помог мне словом и делом, когда из жизни ушла моя мама. И финансово, и морально. Самые теплые слова я могу сказать и про братьев.

Вообще Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич – костяк в этой команде. Знаковая четверка для ЦСКА. Они реально имеют большое значение для коллектива, - цитирует Горячева "Чемпионат".
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 09:41
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