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Килиан Мбаппе: позже я объясню, почему отказался остаться в "Монако", но не сейчас

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что позже объяснит свое решение уйти из "Монако".

"После завершения прошлого сезона я хотел остаться в "Монако". Других возможностей я не рассматривал. Когда я встречался с некоторыми тренерами, я говорил – и они могут это подтвердить – мой приоритетный вариант – это "Монако". И если клуб сделает то, чего я жду, я останусь. После этого кое-что произошло, и я поменял свою позицию.

Я не говорил "нет" Гвардиоле, я отказал "Манчестер Сити". Когда мы виделись, мы разговаривали о тактике, как он мог бы меня использовать. Это тренер, который чувствует футбол. Он выиграл все и передает эту страсть тебе. Мне нравятся тренеры, которые просто говорят о футболе. Он такой же, как Унаи Эмери.

Почему я передумал оставаться в "Монако"? Я объясню это, но не сейчас. Мне нужно время. Все спрашивают, почему я поменял свое мнение. Это логично. Важно все объяснить, и я скоро это сделаю", – приводит Мбаппе "Советский спорт" со ссылкой на Goal.com.
Теги: Мбаппе Монако
Сегодня, 10:58
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