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Сергей Фурсенко: выдвигать поле сейчас невозможно, там находится медиагородок

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о проблемах с выдвижным полем стадиона "Крестовский".

"Изначально мы обсуждали проект при выдвигающемся поле, но сейчас это невозможно, потому что там находится медиагородок. Вообще если есть выдвижное поле, лучше его выдвигать.

Что касается замены газона, это самый северный стадион, поэтому только практика покажет, что будет с ним происходить. Таким образом, нам надо использовать все возможности стадиона, но это из общих соображений, потому что не мы решаем, что делать с медиагородком", - цитирует Фурсенко ТАСС.
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 11:25
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№3 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 12:01) #
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Ая-яй! Как неудачно получилось то))) Я одному в данной истории удивляюсь: почему решили перенести медиагородок, всего за 400 млн., когда можно было перенести стадион за 400 млд.)))


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:55) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ни Фурсенко, ни Миллер, ни руководство города и стройки века ни разу не знали, что поле по плану строительства и эксплуатации должно выдвигаться? Знали, но место заняли . Значит это чистой воды преступление. Сесть должны все, от типа, принявшего решение, до типа, выполнившего это чудовищное решение. Так понимаю, Питер - это город бакланов.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:29) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бакланы бл... laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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