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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Фурсенко: выдвигать поле сейчас невозможно, там находится медиагородок
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о проблемах с выдвижным полем стадиона "Крестовский".
"Изначально мы обсуждали проект при выдвигающемся поле, но сейчас это невозможно, потому что там находится медиагородок. Вообще если есть выдвижное поле, лучше его выдвигать.
Что касается замены газона, это самый северный стадион, поэтому только практика покажет, что будет с ним происходить. Таким образом, нам надо использовать все возможности стадиона, но это из общих соображений, потому что не мы решаем, что делать с медиагородком", - цитирует Фурсенко ТАСС.
"Изначально мы обсуждали проект при выдвигающемся поле, но сейчас это невозможно, потому что там находится медиагородок. Вообще если есть выдвижное поле, лучше его выдвигать.
Что касается замены газона, это самый северный стадион, поэтому только практика покажет, что будет с ним происходить. Таким образом, нам надо использовать все возможности стадиона, но это из общих соображений, потому что не мы решаем, что делать с медиагородком", - цитирует Фурсенко ТАСС.
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