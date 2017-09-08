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Илья Геркус: цели "Локомотива" - максимально удачно выступить во всех трех турнирах

Президент "Локомотива" Илья Геркус выступил с докладом по итогам летней части сезона и обозначил цели команды.

"Перед стартом текущего сезона мы не стали усложнять задачу, учитывая поступательность нашей стратегии развития. Поэтому ориентиром осталось все то же место в пятерке, участие в еврокубках.

Чемпионство? Как бы мы ни формулировали задачи, есть стремление брать по максимуму в каждом матче. Чемпионат России можно сравнить с продолжительным учебным годом. "Локо" "отучился" первую четверть блестяще, на пятерку. Но впереди вторая, третья четверти… Это тяжелейший марафон.

Здорово, что мы навязали борьбу "Зениту". Но конкурент отличается от нас, да и всех остальных, трансферной активностью. Мы признаём, что "Зенит" очень силён с учетом подбора футболистов. Мы максимально серьезно относимся к этому соперничеству, но не хотим делать громких заявлений.

Руководство, тренерский штаб, все сотрудники подчинены одной цели – максимально удачно выступить во всех трех турнирах. Мы ждем выхода в весеннюю часть Лиги Европы, хотим защитить титул обладателей Кубка России, а весной финишировать высоко в турнирной таблице. Этим целям всё подчинено", - сообщил Геркус в своем докладе президента.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 13:12
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