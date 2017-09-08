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Сергей Рыбалка проследует из киевского "Динамо" в туреций "Сивасспор" (фото)

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка продолжит карьеру в "Сивасспоре", передает официальный сайт турецкой комады.

Сообщается, что 27-летний хавбек арендован "Сивасспором" на один сезон.

Теги: Динамо Киев Трансферы
Сегодня, 13:20
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