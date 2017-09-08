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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Сергей Рыбалка проследует из киевского "Динамо" в туреций "Сивасспор" (фото)
Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка продолжит карьеру в "Сивасспоре", передает официальный сайт турецкой комады.
Сообщается, что 27-летний хавбек арендован "Сивасспором" на один сезон.
Сообщается, что 27-летний хавбек арендован "Сивасспором" на один сезон.
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