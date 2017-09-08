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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Илья Геркус: мы не можем назвать себя богатым клубом
Президент "Локомотива" Илья Геркус назвал идеальной летнюю трансферную кампанию клуба.
"При всей убедительности нашей летней кампании мы не можем назвать себя богатым, по европейским меркам, клубом. Не можем позволить себе скупать игроков на два состава, на скамейку. Поэтому хотим, чтобы в ближайшей перспективе резерв формировался из воспитанников Академии.
В ходе минувшей кампании неоднократно возникала дилемма. Скажем, есть масса игроков, устраивающих нас по многим характеристикам, однако по финансовой части, в основном, несовпадения. Мы ограничены в поиске; из сотни потенциальных новобранцев лишь считанные единицы соответствуют нашим финансовым возможностям.
Поэтому варианты перебираем скрупулезно. При этом в решающий момент нужно действовать решительно, стремительно. Редкость, когда на наших кандидатов нет претендентов помимо "Локомотива".
Совет директоров ФК "Локомотив" удовлетворен итогами трансферной кампании. Со своей стороны хотел бы отметить огромный вклад в эту работу нашего спортивного директора Эрика Штоффельсхауса. Неутомимый человек: ищет и находит интересные варианты. Даже если предложения на каком-то этапе отвергаются, Эрик еще с большим энтузиазмом продолжает работу по заданным направлениям. С учетом наших финансовых возможностей и различных обстоятельств спортивный директор идеально отработал трансферную кампанию", - цитирует Геркуса официальный сайт "Локо".
"При всей убедительности нашей летней кампании мы не можем назвать себя богатым, по европейским меркам, клубом. Не можем позволить себе скупать игроков на два состава, на скамейку. Поэтому хотим, чтобы в ближайшей перспективе резерв формировался из воспитанников Академии.
В ходе минувшей кампании неоднократно возникала дилемма. Скажем, есть масса игроков, устраивающих нас по многим характеристикам, однако по финансовой части, в основном, несовпадения. Мы ограничены в поиске; из сотни потенциальных новобранцев лишь считанные единицы соответствуют нашим финансовым возможностям.
Поэтому варианты перебираем скрупулезно. При этом в решающий момент нужно действовать решительно, стремительно. Редкость, когда на наших кандидатов нет претендентов помимо "Локомотива".
Совет директоров ФК "Локомотив" удовлетворен итогами трансферной кампании. Со своей стороны хотел бы отметить огромный вклад в эту работу нашего спортивного директора Эрика Штоффельсхауса. Неутомимый человек: ищет и находит интересные варианты. Даже если предложения на каком-то этапе отвергаются, Эрик еще с большим энтузиазмом продолжает работу по заданным направлениям. С учетом наших финансовых возможностей и различных обстоятельств спортивный директор идеально отработал трансферную кампанию", - цитирует Геркуса официальный сайт "Локо".
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