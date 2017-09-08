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Илья Геркус: у "Локомотива" в приоритете – воспитанники клуба

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о векторе развития клуба, направленном на развитие молодых игроков.

"У нас в приоритете – воспитанники клуба. Мы убеждены, что ребята из академии могут расти здесь, становиться лидерами первой команды и достигать уровня национальной сборной. Это подтверждается сегодняшними реалиями.

Поэтому наша политика направлена на то, чтобы сохранять для себя доморощенных. Разумеется, не любой ценой, а на условиях, выгодных для клуба. Футболистам и их агентам объясняется: суперусловия по контракту предложить не готовы, зато у нас ясные перспективы. Выбирая "Локо", футболист выбирает развитие карьеры.

Яркий пример - братья Миранчуки. Помните, сколько было слухов об их будущем?! Но сегодня братья в "Локомотиве" и, похоже, становятся убойной связкой. Да, в определенный момент в карьере Алексея и Антона возник момент неопределенности. Я неоднократно разговаривал с ребятами, убеждая их: лучше остаться. И оба выбрали перспективы в родном клубе.

То же касается Дмитрия Баринова, Ивана Галанина, Артема Галаджана и еще целого ряда молодых игроков, заключивших контракты минувшим летом. Мы убеждены: ребята, осознанно выбравшие будущее в "Локо", будут только прибавлять.

Перед тренерским штабом поставлена задача активно использовать молодежь. Чтобы она получала игровую практику на высшем уровне", - цитирует Геркуса официальный сайт "Локомотива".
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 14:50
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