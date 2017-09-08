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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
"Спартак" мог перехватить у "Зенита" Себастьяна Дриусси
"Спартак" имел хорошую возможность перехватить нападающего Себастьяна Дриусси, который перешел в "Зенит" минувшим летом, передает "Чемпионат".
"Зенит" был готов заплатить "Ривер Плейт" требуемую сумму за Дриусси, но сине-бело-голубые взяли паузу после того, как вскрылось, что Себастьян в числе семи игроков аргентинского клуба подозревается в употреблении допинга.
В этот момент на "Спартак", который вёл аргентинца с зимы, но не мог согласовать сумму трансфера, вышел агент футболиста Марсело Симонян и предложил услуги своего клиента. Руководство московского клуба не пошло на риск, тем более вопрос цены так и не был решён в положительную для красно-белых сторону.
В результате Дриусси оказался в "Зените", подписав контракт на четыре года.
"Зенит" был готов заплатить "Ривер Плейт" требуемую сумму за Дриусси, но сине-бело-голубые взяли паузу после того, как вскрылось, что Себастьян в числе семи игроков аргентинского клуба подозревается в употреблении допинга.
В этот момент на "Спартак", который вёл аргентинца с зимы, но не мог согласовать сумму трансфера, вышел агент футболиста Марсело Симонян и предложил услуги своего клиента. Руководство московского клуба не пошло на риск, тем более вопрос цены так и не был решён в положительную для красно-белых сторону.
В результате Дриусси оказался в "Зените", подписав контракт на четыре года.
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