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"Спартак" мог перехватить у "Зенита" Себастьяна Дриусси

"Спартак" имел хорошую возможность перехватить нападающего Себастьяна Дриусси, который перешел в "Зенит" минувшим летом, передает "Чемпионат".

"Зенит" был готов заплатить "Ривер Плейт" требуемую сумму за Дриусси, но сине-бело-голубые взяли паузу после того, как вскрылось, что Себастьян в числе семи игроков аргентинского клуба подозревается в употреблении допинга.

В этот момент на "Спартак", который вёл аргентинца с зимы, но не мог согласовать сумму трансфера, вышел агент футболиста Марсело Симонян и предложил услуги своего клиента. Руководство московского клуба не пошло на риск, тем более вопрос цены так и не был решён в положительную для красно-белых сторону.

В результате Дриусси оказался в "Зените", подписав контракт на четыре года.
Теги: Спартак Зенит Дриусси
Сегодня, 14:59
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№12 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 15:45) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
Федун никогда бы такие деньги не заплатил.Он жопа.Так что нехер мне писдеть здесь.
Регистрация: 28.12.2012
№11 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:39) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
По покупкам - аренде - перехватам и всевозможном ковырянии выбора игроков - Зенит безусловно на первом месте - все лучшее детям и бомжам..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№10 Написал: sergey1989 МО (Сегодня, 15:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не делайте из Дриусси культа...пока, 10 игр - 2 гола...
Регистрация: 22.04.2013
№9 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:36) #
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Болеет за:
«МЮ»
оно и к лучшему,судя потому что он показывает в зените,о чем можно говорить если со всеми этими Дристусси,лучшим нападающим в зените является Кокорин sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Трансферное схлопнулось.Теперь узнаем что Спартак мог купить половину Европы,но везде не хватило денег то на трансфер,то на зарплату)Смысл этих постов?Спартак всё пыжится,но не шиша не может,может им хотя бы Сеалекс поможет? smirk


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:22) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Спартак мог и Неймара перехватить из ПСЖ, но не сложилось joy
Регистрация: 7.05.2017
№6 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 15:18) #
  • +2
  •  (4)
online

Спартак хотел, Спартак мог, Спартак планировал....
Регистрация: 28.12.2015
№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 15:17) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Марсело Симонян.Родственник?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:13) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
sunsun,
"Чистых" в профессиональном спорте не бывает, да будет вам известно.
Регистрация: 2.08.2013
№3 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 15:11) #
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online

Где Канунников, блеать???


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№2 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
болтали до трансферного окна, во время, теперь после, а Самедов смотрит и учится
Регистрация: 18.08.2013
№1 Написал: sunsun (Сегодня, 15:07) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Да, они умеют работать с допинг-любознательными (Титов, Панов и т.д.). Но Дриусси чистый, а потому не ваш клиент
Регистрация: 26.07.2016
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