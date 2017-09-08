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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Зоран Тошич: рад, что вновь буду играть за любимый клуб
Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, прокомментировал возвращение в белградский клуб.
"Я рад, что вновь буду играть за любимый клуб. Я очень мотивирован. Хочу помочь "Партизану" добиться амбициозных целей. Пока моя физическая форма далека от идеала, но я упорно тренируюсь и скоро буду готов на сто процентов", - цитирует Тошича "Спортски Журнал".
"Я рад, что вновь буду играть за любимый клуб. Я очень мотивирован. Хочу помочь "Партизану" добиться амбициозных целей. Пока моя физическая форма далека от идеала, но я упорно тренируюсь и скоро буду готов на сто процентов", - цитирует Тошича "Спортски Журнал".
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