Матч "Сампдория" - "Рома" отменен

Матч чемпионата Италии между "Сампдорией" и "Ромой" отменен из-за проливных дождей в Генуе, сообщает Football Italia.Синоптики не обещают сухой погоды и на завтра, поэтому муниципалитет Генуи из-за ураганного ветра, проливного дождя и угрозы наводнения постановил, что проведение футбольного матча при таких условиях представляет угрозу для болельщиков и участников.Встреча перенесена на декабрь.