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Матч "Сампдория" - "Рома" отменен

Матч чемпионата Италии между "Сампдорией" и "Ромой" отменен из-за проливных дождей в Генуе, сообщает Football Italia.

Синоптики не обещают сухой погоды и на завтра, поэтому муниципалитет Генуи из-за ураганного ветра, проливного дождя и угрозы наводнения постановил, что проведение футбольного матча при таких условиях представляет угрозу для болельщиков и участников.

Встреча перенесена на декабрь.
Теги: Сампдория Рома
Сегодня, 21:45
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