Хосе Соса перешел в "Трабзонсор"

"Трабзонспор" приобрел у "Милана" атакующего полузащитника Хосе Эрнесто Сосу, сообщает пресс-служба турецкого клуба.Турки выложили за игрока 6 миллионов евро, а сам он подписал 3-летний контракт. Оклад 32-летнего аргентинца составит 4 миллиона евро в год плюс бонусы.