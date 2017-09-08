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Хосе Соса перешел в "Трабзонсор"

"Трабзонспор" приобрел у "Милана" атакующего полузащитника Хосе Эрнесто Сосу, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Турки выложили за игрока 6 миллионов евро, а сам он подписал 3-летний контракт. Оклад 32-летнего аргентинца составит 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
Теги: Трабзонспор Трансферы Милан
Сегодня, 22:02
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