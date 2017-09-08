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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Лилль" и "Бордо" поделили очки
Чемпионат Франции
5 тур
"Лилль" - "Бордо" 0:0
"Лилль": Меньян, Малку, Алонсо, Йе, Маия, Амаду, Биссума, Эль-Гази, Пепе, Бензия (Балло, 37), Араужо
"Бордо": Костиль, Сабали, Пелленар, Отавио (Вада, 59), Йованович, Тулалан, Лерагер, Санкаре (Лаборде, 76), де Превиль, Малком, Камано (Кафу, 65)
Предупреждения: Отавио, 5, Маия, 15, Бензия, 36, Йованович, 45, Камано, 63, Вада, 74, Биссума, 84
Удаления: Маия, 31
5 тур
"Лилль" - "Бордо" 0:0
"Лилль": Меньян, Малку, Алонсо, Йе, Маия, Амаду, Биссума, Эль-Гази, Пепе, Бензия (Балло, 37), Араужо
"Бордо": Костиль, Сабали, Пелленар, Отавио (Вада, 59), Йованович, Тулалан, Лерагер, Санкаре (Лаборде, 76), де Превиль, Малком, Камано (Кафу, 65)
Предупреждения: Отавио, 5, Маия, 15, Бензия, 36, Йованович, 45, Камано, 63, Вада, 74, Биссума, 84
Удаления: Маия, 31
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