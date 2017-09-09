Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
04:44
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку
Вчера 23:45
"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Метц"
"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Метц"
Вчера 23:44
"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" со счетом 5:0 (11)
"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" со счетом 5:0 (11)
Вчера 23:42
Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось
Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось
Вчера 23:25
"РБ Лейпциг" взял верх над "Гамбургом"
"РБ Лейпциг" взял верх над "Гамбургом"
Вчера 23:22
"Торпедо" забило 9 голов пензенскому "Зениту"
"Торпедо" забило 9 голов пензенскому "Зениту"
Вчера 23:14
Килиан Мбаппе отличился первым голом за "ПСЖ" (1)
Килиан Мбаппе отличился первым голом за "ПСЖ" (1)
Вчера 23:02
Валерий Масалитин: у ЦСКА будут шансы в игре с "Бенфикой", но их ещё реализовать надо (1)
Валерий Масалитин: у ЦСКА будут шансы в игре с "Бенфикой", но их ещё реализовать надо (1)
Вчера 22:06
"Лилль" и "Бордо" поделили очки
"Лилль" и "Бордо" поделили очки
Вчера 22:02
Хосе Соса перешел в "Трабзонсор"
Хосе Соса перешел в "Трабзонсор"
Вчера 21:45
Матч "Сампдория" - "Рома" отменен
Матч "Сампдория" - "Рома" отменен
Вчера 21:36
Килиан Мбаппе сегодня дебютирует за "ПСЖ" (2)
Килиан Мбаппе сегодня дебютирует за "ПСЖ" (2)
Вчера 21:28
Антон Митрюшкин признан лучшим игроком "Сьона" в августе (1)
Антон Митрюшкин признан лучшим игроком "Сьона" в августе (1)
Вчера 21:10
ЦСКА и "Спартак" сыграют в Кубке 20 сентября (10)
ЦСКА и "Спартак" сыграют в Кубке 20 сентября (10)
Вчера 21:06
Массимо Каррера: премию за чемпионство миллион евро тратить не буду, оставлю дочерям (5)
Массимо Каррера: премию за чемпионство миллион евро тратить не буду, оставлю дочерям (5)
Вчера 20:46
У Александра Ерохина родился сын (4)
У Александра Ерохина родился сын (4)
Вчера 20:41
Комиссия УЕФА посетит Крым в октябре (3)
Комиссия УЕФА посетит Крым в октябре (3)
Вчера 20:25
Владимир Пономарёв: смотрел матч "Амкар" - ЦСКА и плевался (16)
Владимир Пономарёв: смотрел матч "Амкар" - ЦСКА и плевался (16)
Вчера 19:24
Первый гол Жамалетдинова и победа ЦСКА в Перми (3)
Первый гол Жамалетдинова и победа ЦСКА в Перми (3)
Вчера 19:24
Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над "Амкаром" (21)
Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над "Амкаром" (21)
Вчера 19:17
Маурисио прибыл в расположение "Спартака" (фото) (11)
Маурисио прибыл в расположение "Спартака" (фото) (11)
Вчера 19:07
Молодежка "Спартака" разгромила "Рубин"
Молодежка "Спартака" разгромила "Рубин"
Вчера 19:06
Зоран Тошич: рад, что вновь буду играть за любимый клуб (2)
Зоран Тошич: рад, что вновь буду играть за любимый клуб (2)
Вчера 18:41
Алан Дзагоев: тяжело, когда судья не дает играть (1)
Алан Дзагоев: тяжело, когда судья не дает играть (1)
Вчера 18:33
Понтус Вернблум проводит 200-й матч за ЦСКА (3)
Понтус Вернблум проводит 200-й матч за ЦСКА (3)
Вчера 18:30
На станции метро ЦСКА начался монтаж бронзовых скульптур (1)
На станции метро ЦСКА начался монтаж бронзовых скульптур (1)
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку
Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой отметил, что предсказать, как сложится матч красно-белых с «Рубином» в 9 туре чемпионата России, очень сложно, а также рассказал о своих впечатлениях от прошедших матчей чемпионата РФПЛ и поделился мыслями по поводу предстоящего старта отечественных клубов в Лиге чемпионов.
- Смотрел сейчас «Амкар» - ЦСКА - невзрачная игра, откровенно говоря, не произвела впечатления совсем, - сказал Гаврилов.
- И что, никакого светлого пятна?..
- Еле-еле выиграл ЦСКА. Исходя из увиденного, трудно представить, как они будут во вторник в Лиге чемпионов играть с «Бенфикой». И не могу сейчас ничего определенного о «Спартаке» сказать. У него всего девять очков. Спартаковцы в прошлом сезоне стали чемпионами и должны свою позицию отстаивать. Но в матче с «Рубином» много сейчас будет зависеть и от поведения соперника: даст он играть или нет, что «Спартак» противопоставит. Не знаю, как для команды прошел перерыв в чемпионате: усилилась его игра или нет. После перерыва многое кажется загадкой. Так что трудно предположить, как предстоящий матч с «Рубином» сложится.
- Чем-то старт чемпионата вас удивил?
- Нет, ничем. Я только вижу, что у команд наших топ-клубов игра сейчас, к сожалению, невыразительная. Если, допустим, я бы не знал, что на поле находится ЦСКА, то было бы сложно определить, что это армейцы. Их преимущества в матче с аутсайдером «Амкаром» заметно не было. Видите, какой у нас футбол?! Сейчас в Лиге чемпионов начинается групповой турнир. К сожалению, уже на этой стадии для наших команд все может оборваться.
- Выход из группы — задача для спартаковцев и армейцев слишком сложная?
- Тут гарантий особых нет. «Спартак» может не выйти из группы. И тоже самое может случиться с ЦСКА. Это опять же будет показателем уровня нашего футбола. Вот это и станет индикатором. Мое мнение? Результаты нашего чемпионата, к сожалению, мало о чем говорят: наши команды просто варятся в собственном соку.
Возвращаясь к «Спартаку», скажу, что предсказать что-то по поводу красно-белых очень сложно, потому что в игре команды сейчас нет стабильности. То вничью играют, то пропускают от «Зенита» пять мячей,
то ведут в счете и вдруг проигрывают. Поэтому нет никакой уверенности, что в следующем матче «Спартак» выиграет.
- Смотрел сейчас «Амкар» - ЦСКА - невзрачная игра, откровенно говоря, не произвела впечатления совсем, - сказал Гаврилов.
- И что, никакого светлого пятна?..
- Еле-еле выиграл ЦСКА. Исходя из увиденного, трудно представить, как они будут во вторник в Лиге чемпионов играть с «Бенфикой». И не могу сейчас ничего определенного о «Спартаке» сказать. У него всего девять очков. Спартаковцы в прошлом сезоне стали чемпионами и должны свою позицию отстаивать. Но в матче с «Рубином» много сейчас будет зависеть и от поведения соперника: даст он играть или нет, что «Спартак» противопоставит. Не знаю, как для команды прошел перерыв в чемпионате: усилилась его игра или нет. После перерыва многое кажется загадкой. Так что трудно предположить, как предстоящий матч с «Рубином» сложится.
- Чем-то старт чемпионата вас удивил?
- Нет, ничем. Я только вижу, что у команд наших топ-клубов игра сейчас, к сожалению, невыразительная. Если, допустим, я бы не знал, что на поле находится ЦСКА, то было бы сложно определить, что это армейцы. Их преимущества в матче с аутсайдером «Амкаром» заметно не было. Видите, какой у нас футбол?! Сейчас в Лиге чемпионов начинается групповой турнир. К сожалению, уже на этой стадии для наших команд все может оборваться.
- Выход из группы — задача для спартаковцев и армейцев слишком сложная?
- Тут гарантий особых нет. «Спартак» может не выйти из группы. И тоже самое может случиться с ЦСКА. Это опять же будет показателем уровня нашего футбола. Вот это и станет индикатором. Мое мнение? Результаты нашего чемпионата, к сожалению, мало о чем говорят: наши команды просто варятся в собственном соку.
Возвращаясь к «Спартаку», скажу, что предсказать что-то по поводу красно-белых очень сложно, потому что в игре команды сейчас нет стабильности. То вничью играют, то пропускают от «Зенита» пять мячей,
то ведут в счете и вдруг проигрывают. Поэтому нет никакой уверенности, что в следующем матче «Спартак» выиграет.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.