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Геннадий Орлов: "Зенит" взял молодых ребят. Это интересно

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал летнюю трансферную кампанию "Зенита".

"Во-первых, сам клуб доволен. Это важно. Последнее приобретение – Мевля, а ведь в матче против "Ростова" форварды "Зенита" ничего не смогли сделать с обороной дончан. Показательно?

Нужен был рослый центральный защитник. Шли переговоры – и вот вам результат. В целом, проведена масштабная селекционная работа. Взяли молодых ребят. Это интересно", - цитирует Орлов "СЭ".
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 09:58
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№5 Написал: будиба москва (Сегодня, 11:26) #
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online
Болеет за:
«Шахтер»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Защитникам,которые изначально играли у бердыев или по схеме от обороны,могут не прижиться в зените,по метров полно. Но мевля мне нравится ,должен признать.

все футболисты играли у Бердиева один сезон и финиш,футболист уже на всегда с клеймом другого футбола он больше не в состоянии играть..Ты долго об этом думал и сразу выдал свой футбольный талант laughing
Регистрация: 10.04.2016
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:20) #
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online

Защитникам,которые изначально играли у бердыев или по схеме от обороны,могут не прижиться в зените,по метров полно. Но мевля мне нравится ,должен признать.
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: будиба москва (Сегодня, 10:49) #
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online
Болеет за:
«Шахтер»
Цитата: hel
Молодых, но не российских! А это печально для страны, но хорошо для клуба, наверное.


печально для страны" laughing но для клуба хорошо laughingЕкатеринбург в составе страны? значить и им плохо?.печаль
Регистрация: 10.04.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это интересно

Мэтью Ли: Так русским теперь что, проводить военные учения только в Сибири, чтобы не вызывать вашу обеспокоенность?
Дж. Псаки, удивлённо выпучив глаза: Ха-ха, в Сибири, это интересно!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 10:17) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Молодых, но не российских! А это печально для страны, но хорошо для клуба, наверное.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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