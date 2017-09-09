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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Геннадий Орлов: "Зенит" взял молодых ребят. Это интересно
Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал летнюю трансферную кампанию "Зенита".
"Во-первых, сам клуб доволен. Это важно. Последнее приобретение – Мевля, а ведь в матче против "Ростова" форварды "Зенита" ничего не смогли сделать с обороной дончан. Показательно?
Нужен был рослый центральный защитник. Шли переговоры – и вот вам результат. В целом, проведена масштабная селекционная работа. Взяли молодых ребят. Это интересно", - цитирует Орлов "СЭ".
"Во-первых, сам клуб доволен. Это важно. Последнее приобретение – Мевля, а ведь в матче против "Ростова" форварды "Зенита" ничего не смогли сделать с обороной дончан. Показательно?
Нужен был рослый центральный защитник. Шли переговоры – и вот вам результат. В целом, проведена масштабная селекционная работа. Взяли молодых ребят. Это интересно", - цитирует Орлов "СЭ".
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