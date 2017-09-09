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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Унаи Эмери: у "ПСЖ" много талантливых игроков, теперь нам нужна тактическая дисциплина
Наставник "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал победу в матче Лиги 1 против "Метца" (5:1).
"В первом тайме у нас все получалось, мы создали 5 или 6 моментов, забили гол. После этого нам надо было действовать эффективно, потому что соперник также угрожал нашим воротам. Вторая половина встречи началась не лучшим образом, потому что мы могли пропустить гол. Но мы справились. Считаю, что победили заслуженно.
Будем идти шаг за шагом. Постараемся играть в стильный, умный футбол. Тактика важна, но также важен баланс между атакой и защитой на поле. У нас много талантливых игроков, теперь нам нужна тактическая дисциплина", - цитирует специалиста "Газета.Ru" со ссылкой на L'Equipe.
"В первом тайме у нас все получалось, мы создали 5 или 6 моментов, забили гол. После этого нам надо было действовать эффективно, потому что соперник также угрожал нашим воротам. Вторая половина встречи началась не лучшим образом, потому что мы могли пропустить гол. Но мы справились. Считаю, что победили заслуженно.
Будем идти шаг за шагом. Постараемся играть в стильный, умный футбол. Тактика важна, но также важен баланс между атакой и защитой на поле. У нас много талантливых игроков, теперь нам нужна тактическая дисциплина", - цитирует специалиста "Газета.Ru" со ссылкой на L'Equipe.
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