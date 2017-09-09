Геннадий Орлов: исполнителей уровня Ярмоленко и Коноплянки в России нет

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что российские футболисты не доросли до того уровня, чтобы играть в европейских клубах.– А кого-нибудь приглашали?– Не знаю.– Во-первых, исполнителя уровня Ярмоленко в России нет. Да и Коноплянки – тоже. Поэтому они и выступают в Германии. Ну вот кого из наших ребят звали в Европу? Скажите мне, пожалуйста.