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Геннадий Орлов: исполнителей уровня Ярмоленко и Коноплянки в России нет

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что российские футболисты не доросли до того уровня, чтобы играть в европейских клубах.

– Вам не досадно, что этим летом никто из наших футболистов не уехал в Европу?

– А кого-нибудь приглашали?

– Думаете, нет?

– Не знаю.

– Но ведь Ярмоленко из киевского "Динамо" перешел в "Боруссию", а другой украинец Коноплянка выступает в "Шальке".

– Во-первых, исполнителя уровня Ярмоленко в России нет. Да и Коноплянки – тоже. Поэтому они и выступают в Германии. Ну вот кого из наших ребят звали в Европу? Скажите мне, пожалуйста.

СЭ
Теги: Орлов
Сегодня, 13:54
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:12) #
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online

Зато ты у нас непревзойдённый комментатор и футбольный аналитеГ smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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