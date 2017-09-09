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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Леонид Кучук: я авансов никому не даю, и в долг тоже
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что появление Алексея Ионова в основном составе не является авансом.
– Алексей Ионов сегодня в стартовом составе. Это аванс или он готов играть?
– Я авансов никому не даю. И в долг не даю. Ионов пришел к нам как игрок основного состава, а это 22-24 футболиста и авансов раздавать не надо. Надо играть серьезно, а он серьезный игрок. Мы приняли решение, что он будет начинать матч.
– Алексей Ионов сегодня в стартовом составе. Это аванс или он готов играть?
– Я авансов никому не даю. И в долг не даю. Ионов пришел к нам как игрок основного состава, а это 22-24 футболиста и авансов раздавать не надо. Надо играть серьезно, а он серьезный игрок. Мы приняли решение, что он будет начинать матч.
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