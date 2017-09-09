Леонид Кучук: я авансов никому не даю, и в долг тоже

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что появление Алексея Ионова в основном составе не является авансом.– Я авансов никому не даю. И в долг не даю. Ионов пришел к нам как игрок основного состава, а это 22-24 футболиста и авансов раздавать не надо. Надо играть серьезно, а он серьезный игрок. Мы приняли решение, что он будет начинать матч.