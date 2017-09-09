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Юрген Клопп впервые за 11 лет проиграл с разницей в пять мячей

"Манчестер Сити" в матче 4-го тура чемпионата Англии разгромил "Ливерпуль" со счётом 5:0.

Для немецкого наставника мерсисайдцев это поражение стало первым за 11 лет, в котором его команда проиграла с разницей в 5 мячей.

В в октябре 2006 года "Майнц" Клоппа был разгромлен "Вердером" со счетом 6:1.
Теги: Клопп Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 18:23
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 18:27) #
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Прям как Слуцкий..
Регистрация: 22.11.2014
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