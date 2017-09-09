Юрген Клопп впервые за 11 лет проиграл с разницей в пять мячей

"Манчестер Сити" в матче 4-го тура чемпионата Англии разгромил "Ливерпуль" со счётом 5:0.Для немецкого наставника мерсисайдцев это поражение стало первым за 11 лет, в котором его команда проиграла с разницей в 5 мячей.В в октябре 2006 года "Майнц" Клоппа был разгромлен "Вердером" со счетом 6:1.