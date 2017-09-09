Опрос:

Новости партнеров

"Арсенал" забил три безответных мяча "Борнмуту"

Чемпионат Англии

4 тур

"Арсенал" - "Борнмут" 3:0

Голы: Уэлбек, 6, Ляказетт, 27, Уэлбек, 50

"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Косельни, Мустафи, Рэмси (Коклен, 67), Джака, Озил, Ляказетт (Жиру, 75), Уэлбек (Санчес, 75)

"Борнмут": Бегович, Смит, Дэниелс, Мингс (Фрэнсис, 46), Аке, Кук, Фрейзер (Айб, 38), Артер, Гослинг, Дефо (Муссе, 71), Кинг

Предупреждения: Фрэнсис, 76
Теги: Арсенал Борнмут
Сегодня, 18:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.