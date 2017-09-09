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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:44
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (6)
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (6)
15:52
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
"Арсенал" забил три безответных мяча "Борнмуту"
Чемпионат Англии
4 тур
"Арсенал" - "Борнмут" 3:0
Голы: Уэлбек, 6, Ляказетт, 27, Уэлбек, 50
"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Косельни, Мустафи, Рэмси (Коклен, 67), Джака, Озил, Ляказетт (Жиру, 75), Уэлбек (Санчес, 75)
"Борнмут": Бегович, Смит, Дэниелс, Мингс (Фрэнсис, 46), Аке, Кук, Фрейзер (Айб, 38), Артер, Гослинг, Дефо (Муссе, 71), Кинг
Предупреждения: Фрэнсис, 76
4 тур
"Арсенал" - "Борнмут" 3:0
Голы: Уэлбек, 6, Ляказетт, 27, Уэлбек, 50
"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Косельни, Мустафи, Рэмси (Коклен, 67), Джака, Озил, Ляказетт (Жиру, 75), Уэлбек (Санчес, 75)
"Борнмут": Бегович, Смит, Дэниелс, Мингс (Фрэнсис, 46), Аке, Кук, Фрейзер (Айб, 38), Артер, Гослинг, Дефо (Муссе, 71), Кинг
Предупреждения: Фрэнсис, 76
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