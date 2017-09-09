"Боруссия" Д в дебютном матче Ярмоленко не забила "Фрайбургу"

В матче 3-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле сыграл вничью с "Боруссией" из Дортмунда – 0:0.Чемпионат Германии3-й тур"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Чаглар Сеюнджю, Раве, Терраццино (Штенцель, 89), Абраши, Хаберер, Сьерро (Франц, 43), Кляйндинст (Нидерлехнер, 65)."Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер (Загаду, 31), Бартра (Емер Топрак, 18), Кастро, Нури Шахин, Гетце (Ярмоленко, 79), Пулишич, Обамеянг, Филипп.