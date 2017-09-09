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"Боруссия" Д в дебютном матче Ярмоленко не забила "Фрайбургу"

В матче 3-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле сыграл вничью с "Боруссией" из Дортмунда – 0:0.

Чемпионат Германии

3-й тур

"Фрайбург" – "Боруссия"Д – 0:0

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Чаглар Сеюнджю, Раве, Терраццино (Штенцель, 89), Абраши, Хаберер, Сьерро (Франц, 43), Кляйндинст (Нидерлехнер, 65).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер (Загаду, 31), Бартра (Емер Топрак, 18), Кастро, Нури Шахин, Гетце (Ярмоленко, 79), Пулишич, Обамеянг, Филипп.
Теги: Боруссия Фрайбург
Сегодня, 19:21
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№1 Написал: миша панов (Сегодня, 19:48) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://1e5.jw1.ru
Регистрация: 9.09.2017
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