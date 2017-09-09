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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Боруссия" Д в дебютном матче Ярмоленко не забила "Фрайбургу"
В матче 3-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле сыграл вничью с "Боруссией" из Дортмунда – 0:0.
Чемпионат Германии
3-й тур
"Фрайбург" – "Боруссия"Д – 0:0
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Чаглар Сеюнджю, Раве, Терраццино (Штенцель, 89), Абраши, Хаберер, Сьерро (Франц, 43), Кляйндинст (Нидерлехнер, 65).
"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер (Загаду, 31), Бартра (Емер Топрак, 18), Кастро, Нури Шахин, Гетце (Ярмоленко, 79), Пулишич, Обамеянг, Филипп.
Чемпионат Германии
3-й тур
"Фрайбург" – "Боруссия"Д – 0:0
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Чаглар Сеюнджю, Раве, Терраццино (Штенцель, 89), Абраши, Хаберер, Сьерро (Франц, 43), Кляйндинст (Нидерлехнер, 65).
"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер (Загаду, 31), Бартра (Емер Топрак, 18), Кастро, Нури Шахин, Гетце (Ярмоленко, 79), Пулишич, Обамеянг, Филипп.
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