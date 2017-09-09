Вратарь "Манчестер Сити" избежал серьёзной травмы

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон не получил серьезную травму в матче против "Ливерпуля", сообщает Goal.com.Напомним, в этом поединке голкипер был заменен после столкновения с полузащитником "Ливерпуля" Садио Мане, за что тот получил красную карточку.