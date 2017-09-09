Опрос:

Новости партнеров

Вратарь "Манчестер Сити" избежал серьёзной травмы

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон не получил серьезную травму в матче против "Ливерпуля", сообщает Goal.com.

Напомним, в этом поединке голкипер был заменен после столкновения с полузащитником "Ливерпуля" Садио Мане, за что тот получил красную карточку.
Теги: Манчестер Сити Ливерпуль
Сегодня, 19:42
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
да уж,лежал долго,и ТВ не показывало даже..обошлось.. disappointed_relieved


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 19:50) #
  • +1
  •  (1)

Ну и Слава Богу!
Регистрация: 17.06.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.