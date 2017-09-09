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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Харри Кейн: забить сто голов за клуб - это потрясающе
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал о матче с "Эвертоном" (3:0) в рамках чемпионата Англии.
Отметим, что форвард, отметивший дублем, забил 100 голов за клуб.
"В эпизоде с первым голом я навешивал, а не бил по воротам, но гол есть гол. Мне повезло, такое бывает. Забить столько голов за клуб - это потрясающе", - цитирует игрока ВВС.
Отметим, что форвард, отметивший дублем, забил 100 голов за клуб.
"В эпизоде с первым голом я навешивал, а не бил по воротам, но гол есть гол. Мне повезло, такое бывает. Забить столько голов за клуб - это потрясающе", - цитирует игрока ВВС.
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