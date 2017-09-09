Харри Кейн: забить сто голов за клуб - это потрясающе

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал о матче с "Эвертоном" (3:0) в рамках чемпионата Англии.Отметим, что форвард, отметивший дублем, забил 100 голов за клуб."В эпизоде с первым голом я навешивал, а не бил по воротам, но гол есть гол. Мне повезло, такое бывает. Забить столько голов за клуб - это потрясающе", - цитирует игрока ВВС.