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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Ювентус" одержал третью победу на старте сезона
В матче 3-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле крупно обыграл "Кьево" – 3:0.
Чемпионат Италии
3 тур
"Ювентус" - "Кьево" 3:0
Гол: Хетемай, 17 (авто.), Игуаин, 59, Дибала, 83
"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер, Ругани, Бенатиа, Асамоа, Пьянич, Стураро (Бернардески, 78), Матюиди, Коста (Дибала, 54), Игуаин, Манджукич
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Дайнелли, Гамберини, Гобби, Хетемай (Ригони, 68), Бирса, Радованович, Кастро, Пуччарелли (Пеллисье, 66), Инглесе (Лерис, 78)
Предупреждения: Хетемай, 22, Манджукич, 52, Матюиди, 80
Чемпионат Италии
3 тур
"Ювентус" - "Кьево" 3:0
Гол: Хетемай, 17 (авто.), Игуаин, 59, Дибала, 83
"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер, Ругани, Бенатиа, Асамоа, Пьянич, Стураро (Бернардески, 78), Матюиди, Коста (Дибала, 54), Игуаин, Манджукич
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Дайнелли, Гамберини, Гобби, Хетемай (Ригони, 68), Бирса, Радованович, Кастро, Пуччарелли (Пеллисье, 66), Инглесе (Лерис, 78)
Предупреждения: Хетемай, 22, Манджукич, 52, Матюиди, 80
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