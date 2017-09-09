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"Ювентус" одержал третью победу на старте сезона

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле крупно обыграл "Кьево" – 3:0.

Чемпионат Италии

3 тур

"Ювентус" - "Кьево" 3:0

Гол: Хетемай, 17 (авто.), Игуаин, 59, Дибала, 83

"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер, Ругани, Бенатиа, Асамоа, Пьянич, Стураро (Бернардески, 78), Матюиди, Коста (Дибала, 54), Игуаин, Манджукич

"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Дайнелли, Гамберини, Гобби, Хетемай (Ригони, 68), Бирса, Радованович, Кастро, Пуччарелли (Пеллисье, 66), Инглесе (Лерис, 78)

Предупреждения: Хетемай, 22, Манджукич, 52, Матюиди, 80
Теги: Ювентус Кьево
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