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Курбан Бердыев: по голевым моментам "Спартак" должен был сегодня победить "Рубин"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение своей команды в матче против "Спартака" (0:1) в девятом туре РФПЛ.

"Спартак" забил гол, воспользовавшись позиционной ошибкой Сигурдссона. По голевым моментам "Спартак" должен был сегодня победить. Нам же не хватило обостряющих замен.

Сделаем выводы. Определённые надежды на усиление игры есть. Мы понимаем, чего хотим", - сказал тренер.
Теги: Бердыев Рубин Спартак
Сегодня, 21:26
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(2)
№6 Написал: nevada007 (Сегодня, 21:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот он: адекватный ответ настоящего специалиста своего дела!!!!! А не эти писульки, типа: кто лучше, кто хуже, повезло, не повезло и т.д.!!!!! Молодец Бердыев!!!!
Регистрация: 27.05.2016
№5 Написал: grisha (Сегодня, 21:37) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vik_49 SM
Тренеру - респект!

Мауриньо ? ))
Респект !!
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 21:37) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
и тут смачный фофан бомжеконикам прилетел,ешьте полной ложкой и штопайте пуканы
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тренеру - респект!
Регистрация: 7.06.2017
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:32) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Уважаемый всеми и адекватный тренер, его комментарии по всем матчам Рубина всегда объективны.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:31) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Адекватно.
Регистрация: 12.02.2013
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