Курбан Бердыев: по голевым моментам "Спартак" должен был сегодня победить "Рубин"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение своей команды в матче против "Спартака" (0:1) в девятом туре РФПЛ."Спартак" забил гол, воспользовавшись позиционной ошибкой Сигурдссона. По голевым моментам "Спартак" должен был сегодня победить. Нам же не хватило обостряющих замен.Сделаем выводы. Определённые надежды на усиление игры есть. Мы понимаем, чего хотим", - сказал тренер.