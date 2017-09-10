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Лукас Васкес: мы ожидали добиться не такого результата

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес прокомментировал ничью своей команды в матче против "Леванте".

"Я не люблю говорить о судьях. Мы ожидали добиться не такого результата, теперь нам остается только учиться на своих ошибках и смотреть вперед. Нам не хватало свежести при создании голевых моментов. "Леванте" оборонялся очень хорошо", - цитирует футболиста El Mundo Deportivo.
Теги: Васкес Реал Леванте
Сегодня, 02:22
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