Лукас Васкес: мы ожидали добиться не такого результата

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес прокомментировал ничью своей команды в матче против "Леванте"."Я не люблю говорить о судьях. Мы ожидали добиться не такого результата, теперь нам остается только учиться на своих ошибках и смотреть вперед. Нам не хватало свежести при создании голевых моментов. "Леванте" оборонялся очень хорошо", - цитирует футболиста El Mundo Deportivo.