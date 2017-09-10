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Карлос Вальдеррама: Месси является классным игроком, но он - не Марадона

Бывший футболист сборной Колумбии Карлос Вальдеррама сравнил Диего Марадону с форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и "Реала" Криштиану Роналду.

"Мне кажется, что Месси и Марадону нечего сравнивать. Лучшим остается Диего. Месси является классным игроком, но он - не Марадона. Я не принижаю Месси или Роналду, но сравнивать их с Марадоной – несправедливо. Никто из них не приблизился к Диего", – цитирует Вальдерраму AS.
Теги: Марадона
Сегодня, 10:00
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№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:04) #
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Однозначно.
Регистрация: 28.05.2014
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