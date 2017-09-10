Джейми Варди: в матче с "Челси" мы оставили все силы

Нападающий "Лестера" Джейми Варди прокомментировал поражение своей команды в матче против "Челси".Напомним, "лисы" уступили со счетом 1:2. Варди забил единственный гол своей команды с пенальти."В матче мы оставили все силы, но этого оказалось недостаточно. Пенальти был, соперник попал мне в колено. Защитники "Челси" говорят по-другому, но после просмотра повтора они будут говорить иначе", - цитирует Варди ВВС.