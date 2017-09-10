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Джейми Варди: в матче с "Челси" мы оставили все силы

Нападающий "Лестера" Джейми Варди прокомментировал поражение своей команды в матче против "Челси".

Напомним, "лисы" уступили со счетом 1:2. Варди забил единственный гол своей команды с пенальти.

"В матче мы оставили все силы, но этого оказалось недостаточно. Пенальти был, соперник попал мне в колено. Защитники "Челси" говорят по-другому, но после просмотра повтора они будут говорить иначе", - цитирует Варди ВВС.
Теги: Варди Лестер Челси
Сегодня, 13:08
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