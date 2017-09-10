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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Шалимов: с "Уфой" нам было тяжело
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу своей команды в матче против "Уфы" (1:0).
"Когда мы выходим на поле, мы всегда уверены, что сможем что взломать оборону соперника, что удастся сыграть правильно и выиграть. Другое дело, это не всегда получается. Сегодня нам было тяжело. Я считаю, что мы молодцы, владели инициативой, создали достаточно много моментов с такой командой, как "Уфа", - сказал Шалимов.
"Когда мы выходим на поле, мы всегда уверены, что сможем что взломать оборону соперника, что удастся сыграть правильно и выиграть. Другое дело, это не всегда получается. Сегодня нам было тяжело. Я считаю, что мы молодцы, владели инициативой, создали достаточно много моментов с такой командой, как "Уфа", - сказал Шалимов.
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