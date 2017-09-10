Игорь Шалимов: с "Уфой" нам было тяжело

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу своей команды в матче против "Уфы" (1:0)."Когда мы выходим на поле, мы всегда уверены, что сможем что взломать оборону соперника, что удастся сыграть правильно и выиграть. Другое дело, это не всегда получается. Сегодня нам было тяжело. Я считаю, что мы молодцы, владели инициативой, создали достаточно много моментов с такой командой, как "Уфа", - сказал Шалимов.