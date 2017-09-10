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Гол Фекира принес "Лиону" победу над "Генгамом"

"Лион" на своем поле обыграл "Генгам" (2:1) в матче 5-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

5-й тур

"Лион" - "Генгам" - 2:1

Голы: Диас, 19 (1:0). Тюрам, 71 (1:1). Фекир, 72 (2:1).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва (Тете, 67), Марсал, Депай, Фекир, Мартинс (Ферри, 51), Тузар, Траоре (Корне, 88), Диас.

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Ребошу (Эбоа Эбоа, 63), Дидо (Блас, 78), Диалло, До, Бриан, Камара (Коко, 63), Тюрам.

Предупреждения: Мартинс, 28. Ребошу, 32. Блас, 82. Марселу, 83.
Теги: Лион Генгам
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