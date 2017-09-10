Гол Фекира принес "Лиону" победу над "Генгамом"

"Лион" на своем поле обыграл "Генгам" (2:1) в матче 5-го тура чемпионата Франции.Чемпионат Франции5-й тур: Диас, 19 (1:0). Тюрам, 71 (1:1). Фекир, 72 (2:1)."Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва (Тете, 67), Марсал, Депай, Фекир, Мартинс (Ферри, 51), Тузар, Траоре (Корне, 88), Диас."Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Ребошу (Эбоа Эбоа, 63), Дидо (Блас, 78), Диалло, До, Бриан, Камара (Коко, 63), Тюрам.Предупреждения: Мартинс, 28. Ребошу, 32. Блас, 82. Марселу, 83.