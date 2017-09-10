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"Ньюкасл" одержал победу над "Суонси"

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Суонси" на своем поле уступил "Ньюкаслу" – 0:1.

Чемпионат Англии

4-й тур

"Суонси" – "Ньюкасл" – 0:1

Гол: Ласкеллес, 76.

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, Моусон, Фер, Кэрролл (Нарсингх, 86), Клукас, Ренату Санчеш (Бони, 69), Айю, Абрахам.

"Ньюкасл": Эллиот, Хесус Гамес, Кларк, Манкильо, Ласкеллес, Ритчи, Хэйден (Диаме, 69), Мерино, Хоселу (Гэйл, 78), Мерфи (Атсу, 59), Перес.

Предупреждения: Хэйден, 8. Нотон, 48. Ритчи, 49. Фер, 80. Гэйл, 87.
Теги: Ньюкасл Суонси
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