Пауло Дибала: едем в Барселону, чтобы выиграть

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал победу в матче против "Кьево" (3:0)."Команда вела в счете, было много пространства впереди, поэтому главные тренер и выпустил меня. Мы сыграли очень хорошо, мы заслужили победу. Я немного устал от поездки в сборную, но сейчас чувствую себя хорошо. Теперь мы едем в Барселону, чтобы выиграть", - цитирует Дибалу Premium Sport.