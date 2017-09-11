Опрос:

Новости партнеров

Владимир Маминов: на победу сработала вся команда

Наставник "Тюмени" Владимир Маминов прокомментировал игру ФНЛ с "Шинником" (2:0).

- Хочу поблагодарить ребят за этот матч. Они дотерпели и хорошо выполняли установку. Команда очень дисциплинированно провела встречу. Ошибки, конечно, были, но без них футбола не бывает.

Как мы запланировали, так игра и протекала за исключением невынужденных замен. Они немного сбили то, о чем мы договаривались. Ребята, вышедшие на замену, молодцы! На победу сработала вся команда. Каждый переживал за результат, в том числе запасные. Это заслуженная победа.

- Схема с тремя центральными защитниками себя оправдала?

- Задумка, которая была, в какие-то моменты работала. Мы пытались запутать соперника. Поэтому у нас оставались свободные игроки именно в тех зонах, где это было особенно нужно. Не получалось много времени владеть мячом, но пока это происходит в силу ошибок в техническом плане. Иногда, может быть, срабатывала боязнь получить мяч, - цитирует Маминова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Маминов Тюмень
Сегодня, 10:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.