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Нападающий "Копенгагена": знаем, что "Локомотив" - это одна из сильнейших команд России

Нападающий "Копенгагена" Пиерос Сотириу высказал мнение о предстоящем матче группового раунда Лиги Европы с московским "Локомотивом".

"Мы с нетерпением ждём старта в Лиге Европы и матча с "Локомотивом". Мы уверены в себе, наша цель выйти из группы.

Я пока немного знаю о "Локомотиве", знаю, что это одна из сильнейших команд России. Будет трудно, но мы верим в себя", - цитирует футболиста пресс-служба "Копенгагена".
Теги: Копенгаген Локомотив
Сегодня, 14:41
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№2 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 15:55) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sewer 79
Одна из сильнейших команд Европы! В первую сотку входит!

А в россии даже в десятку!


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:49) #
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Одна из сильнейших команд Европы! В первую сотку входит!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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