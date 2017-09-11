Нападающий "Копенгагена": знаем, что "Локомотив" - это одна из сильнейших команд России

Нападающий "Копенгагена" Пиерос Сотириу высказал мнение о предстоящем матче группового раунда Лиги Европы с московским "Локомотивом"."Мы с нетерпением ждём старта в Лиге Европы и матча с "Локомотивом". Мы уверены в себе, наша цель выйти из группы.Я пока немного знаю о "Локомотиве", знаю, что это одна из сильнейших команд России. Будет трудно, но мы верим в себя", - цитирует футболиста пресс-служба "Копенгагена".