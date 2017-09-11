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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (4)
ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (4)
Нападающий "Копенгагена": знаем, что "Локомотив" - это одна из сильнейших команд России
Нападающий "Копенгагена" Пиерос Сотириу высказал мнение о предстоящем матче группового раунда Лиги Европы с московским "Локомотивом".
"Мы с нетерпением ждём старта в Лиге Европы и матча с "Локомотивом". Мы уверены в себе, наша цель выйти из группы.
Я пока немного знаю о "Локомотиве", знаю, что это одна из сильнейших команд России. Будет трудно, но мы верим в себя", - цитирует футболиста пресс-служба "Копенгагена".
"Мы с нетерпением ждём старта в Лиге Европы и матча с "Локомотивом". Мы уверены в себе, наша цель выйти из группы.
Я пока немного знаю о "Локомотиве", знаю, что это одна из сильнейших команд России. Будет трудно, но мы верим в себя", - цитирует футболиста пресс-служба "Копенгагена".
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