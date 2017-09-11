Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дэниэл Дринкуотер испытывает проблемы с мышцами

Полузащитник "Челси" Дэниэл Дринкуотер испытывает проблемы с мышцами. Об этом в интервью пресс-службе клуба сообщил главный тренер Антонио Конте.

27-летний английский хавбек на вчерашней тренировке получил травму икроножной мышцы.

Напомним, Дринкуотер перешел в "Челси" из "Лестера" за 35 миллионов фунтов.
Теги: Конте Челси
Сегодня, 17:16
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.