Полузащитник "Челси" Дэниэл Дринкуотер испытывает проблемы с мышцами. Об этом в интервью пресс-службе клуба сообщил главный тренер Антонио Конте.27-летний английский хавбек на вчерашней тренировке получил травму икроножной мышцы.Напомним, Дринкуотер перешел в "Челси" из "Лестера" за 35 миллионов фунтов.