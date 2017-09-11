Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Дэниэл Дринкуотер испытывает проблемы с мышцами
Полузащитник "Челси" Дэниэл Дринкуотер испытывает проблемы с мышцами. Об этом в интервью пресс-службе клуба сообщил главный тренер Антонио Конте.
27-летний английский хавбек на вчерашней тренировке получил травму икроножной мышцы.
Напомним, Дринкуотер перешел в "Челси" из "Лестера" за 35 миллионов фунтов.
27-летний английский хавбек на вчерашней тренировке получил травму икроножной мышцы.
Напомним, Дринкуотер перешел в "Челси" из "Лестера" за 35 миллионов фунтов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.