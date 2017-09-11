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Марко Асенсио может пропустить матч с АПОЭЛ

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио может пропустить матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Испанец сегодня не тренировался в общей группе мадридцев.

В занятии также не принимал участия нападающий Карим Бензема.
Теги: Асенсио Реал АПОЭЛ
Сегодня, 17:52
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