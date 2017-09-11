Марко Асенсио может пропустить матч с АПОЭЛ

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио может пропустить матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ, сообщает пресс-служба клуба.Испанец сегодня не тренировался в общей группе мадридцев.В занятии также не принимал участия нападающий Карим Бензема.