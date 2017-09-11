Александр Тарханов: Манучарян не готов играть оба тайма

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что команда хорошо провела паузу в турнире."Манучарян только вернулся, но он не готов играть два тайма. Поэтому он остался в запасе. У нас есть потери - не сыграют Бунаков, Балажиц и Ильин. Команда достаточно хорошо провела паузу", - сказал Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол".