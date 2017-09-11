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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Тарханов: Манучарян не готов играть оба тайма
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что команда хорошо провела паузу в турнире.
"Манучарян только вернулся, но он не готов играть два тайма. Поэтому он остался в запасе. У нас есть потери - не сыграют Бунаков, Балажиц и Ильин. Команда достаточно хорошо провела паузу", - сказал Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол".
"Манучарян только вернулся, но он не готов играть два тайма. Поэтому он остался в запасе. У нас есть потери - не сыграют Бунаков, Балажиц и Ильин. Команда достаточно хорошо провела паузу", - сказал Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол".
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