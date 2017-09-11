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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александер Чеферин: если "ПСЖ" нарушил финансовый fair play, исключим клуб из еврокубков
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что организация готова принять санкции в отношении "ПСЖ", если будет доказано, что парижане нарушили финансовый fair play.
"Если вина ПСЖ будет доказана, то клуб будет исключён из еврокубков. УЕФА не побоится наказать команду, которая нарушает правила. Ни один из клубов не может быть выше закона", - цитирует Чеферина L'Equipe.
"Если вина ПСЖ будет доказана, то клуб будет исключён из еврокубков. УЕФА не побоится наказать команду, которая нарушает правила. Ни один из клубов не может быть выше закона", - цитирует Чеферина L'Equipe.
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