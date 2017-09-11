Александер Чеферин: если "ПСЖ" нарушил финансовый fair play, исключим клуб из еврокубков

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что организация готова принять санкции в отношении "ПСЖ", если будет доказано, что парижане нарушили финансовый fair play."Если вина ПСЖ будет доказана, то клуб будет исключён из еврокубков. УЕФА не побоится наказать команду, которая нарушает правила. Ни один из клубов не может быть выше закона", - цитирует Чеферина L'Equipe.