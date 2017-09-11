Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александер Чеферин: если "ПСЖ" нарушил финансовый fair play, исключим клуб из еврокубков

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что организация готова принять санкции в отношении "ПСЖ", если будет доказано, что парижане нарушили финансовый fair play.

"Если вина ПСЖ будет доказана, то клуб будет исключён из еврокубков. УЕФА не побоится наказать команду, которая нарушает правила. Ни один из клубов не может быть выше закона", - цитирует Чеферина L'Equipe.
Теги: Чеферин ПСЖ
Сегодня, 22:24
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 22:47) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
почему зенит не исключили когда он нарушил?хотя что зенит исключать,когда итак первый условный Твенте их каждый год исключает
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 22:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пока есть "законные способы" (лазейки) обойти ФФП - грош-цена таким смелым заявлениям
Регистрация: 7.06.2017
№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 22:33) #
  • 0
  •  (0)

На уефа.сом была инфа,что ПСЖ заработал 480 лямов. Купили 222+180. Не знаю,как считают бабки,но по трансферам они уложились


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.