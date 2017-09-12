Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Филипе Сампайо: в составе ЦСКА я бы выделил Витиньо

Бразильский защитник "Ахмата" Филипе Сампайо поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА.

"ЦСКА играет в три защитника, два фланговых игрока, три атакующих футболиста. Это очень агрессивная схема. Нас ждёт ровная и напряженная игра. ЦСКА будет больше обороняться и убегать в очень быстрые контратаки, у них здорово налажены переходы из защиты в нападение. В составе ЦСКА я бы выделил Витиньо. Это очень быстрый игрок. Он в любой момент может обострить ситуацию", - цитирует Сампайо desporto.sapo.pt.
Теги: Витиньо ЦСКА Бенфика
Сегодня, 02:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.