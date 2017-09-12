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Капитан "Карабаха": мы приехали в Лондон не с мыслями о поражении

Капитан "Карабаха" Рашад Садыгов высказался относительно предстоящего матча Лиги чемпионов с "Челси".

"Команда в преддверии стартового матча Лиги чемпионов против "Челси" чувствует себя нормально. Готовимся к этой встрече, как и к другим. Конечно, нынешний соперник отличается, и турнир другой. Впервые сыграем в основной стадии Лиги чемпионов, но атмосфера в команде от этого не изменилась. У нас по-прежнему та же подготовка.

В матчах с такими соперниками всё проясняется по ходу игры. Если сможем выстроить оборону так, как хотим, сможем как следует контратаковать, только после этого будет ясно, на что мы можем претендовать. Заранее говорить о том, что мы можем победить или сыграть вничью, нет смысла. Но мы приехали в Лондон не с мыслями о поражении", – цитирует Садыгова Azerisport.
Теги: Карабах
Сегодня, 09:43
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