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Антонио Конте: я хорошо знаю игроков "Карабаха"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался относительно предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против азербайджанского "Карабаха".

"Я считаю, что "Карабах" - хорошая команда, которая впервые будет играть в Лиге чемпионов. Я очень хорошо знаю этих футболистов, потому что в свое время, будучи главным тренером сборной Италии, мы играли против команды Азербайджана. В составе "Карабаха" много игроков, выступающих за национальную сборную.

Нужно уделять серьезное внимание к таким матчам. Мне нравится называть их "хитрыми" матчами. Да, мы провели последний матч всего два дня назад, а теперь играем уже завтра, а после ждет тяжелый матч с "Арсеналом". Это нормально", - цитирует Конте Azerisport.
Теги: Конте Челси Карабах
Сегодня, 09:59
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