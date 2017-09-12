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"Спартак" выложил видео посвященное игре с "Рубином"

"Спартак" опубликовал видео посвященное матчу 9-го тура премьер-лиги с "Рубином" (1:0).

Эта игра стала сотой за красно-белых для полузащитника и автора единственного гола Квинси Промеса.

Теги: Спартак
Сегодня, 12:24
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