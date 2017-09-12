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"Рубин" в преддверии матча с "Уралом" презентует новую форму

"Рубин" договорился о контракте с новым техническим спонсором, передает "Бизнес online".

Сообщается, что казанцы уже подписали договор с американским производителем спортивной экипировки New Balance. В четверг состоится официальная презентация формы.

Таким образом "Рубин" уже в матче 10-го тура с "Уралом" сыграет в новой форме.
Теги: Рубин
Сегодня, 14:14
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№1 Написал: Дима никифоров (Сегодня, 14:58) #
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online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://1e6.jw1.ru
Регистрация: 12.09.2017
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