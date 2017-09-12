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Андрей Каряка: ЦСКА нужно сыграть на 110%, чтобы победить "Бенфику"

Тренер "Амкара" и бывший полузащитник "Бенфики" Андрей Каряка поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - ЦСКА.

"Футбол и уровень подбора исполнителей в "Бенфике" всегда остаётся на очень высоком уровне. Это сбалансированная команда с хорошими футболистами в составе. ЦСКА ждёт очень непростая игра. "Армейцам" нужно выложиться на 110%, чтобы победить "орлов". На домашнем стадионе португальцы будут очень неуступчивы и захотят победить.

Плюс не стоит забывать о местных болельщиках и совершенно потрясающей атмосфере на стадионе. Очень много зрителей ходит на домашние матчи "Бенфики".

Что касается ЦСКА, то у него есть определённые проблемы с атакой, нужно прибавлять. Но есть целый ряд неплохих исполнителей, которые сильны индивидуально и могут решить исход эпизода. У ЦСКА всё будет хорошо в этом матче, если он сыграет на максимуме своих возможностей", - цитирует Каряку "Чемпионат".
Теги: Каряка ЦСКА
Сегодня, 14:55
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