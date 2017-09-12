Марек Гамшик: у нас не самая сложная группа, но у каждой команды есть плюсы

Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера"."У нас не самая сложная группа, но у каждой команды есть плюсы. "Шахтер" часто играет в Лиге чемпионов, "Фейеноорд" выиграл чемпионат Голландии, а "Манчестер Сити" представлять не нужно. Мы знаем, насколько они сильны. При Сарри команда заметно выросла за эти два года. У нас есть цель - выйти из группы. Если это получится, то дальше возможно все", - цитирует Гамшика Football Italia.