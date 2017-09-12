Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Португальский камбэк. ЦСКА начинает Лигу Чемпионов с победы

Португальский камбэк. ЦСКА начинает Лигу Чемпионов с победыУступая по ходу матч, московский ЦСКА сумел забить два гола во втором тайме и удержать добытое преимущество. О том, как Гончаренко первый раз играл с "армейцами" на групповом этапе ЛЧ - материал Rusfootball.info

Возвращение лучшего футбола

В этом сезоне в групповом этапе Лиги Чемпионов оказались сразу две российские команды. Играть первым предстояло "армейцам", - "Спартак" начинал в среду. Причем в первом же туре "красно-синих" поджидало серьезное испытание - выезд к "Бенфике". Вот такой удивительно мощный скачок в уровне противника - от Перми до Лиссабона за три дня пережил московский клуб. И из-за этого было еще тревожнее за "армейцев". И

Разница темпов

Поначалу, когда "Бенфика" только вкатывалась в игру и демонстрировала скорость уровня тульского "Арсенала", "красно-синие" держались уверенно. Даже добирались к чужой штрафной, пусть и без особых последствий. Но на исходе стартовых десяти минут португальцы стали действовать гораздо быстрее, и сразу же посыпались многочисленные ошибки в исполнении ЦСКА. Если оборона худо-бедно и с нервами держалась, то ответить или просто немного повладеть мячом не получалось совсем. "Армейцам" потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к новому ритму и начать демонстрировать хоть какое-то созидание.

Ровно и бледно

Несмотря на то, что "Бенфика" производила гораздо более целостное впечатление, перевеса по реальным моментам она не заработала. Хозяева, в основном, крутились на половине окопавшихся москвичей в попытке растянуть российскую оборону, но преодолевали это сопротивление с большим трудом. Моментами португальцы начинали навешивать или бить издалека, но Акинфеев и тройка центральных защитников были надежны до середины тайма.

Чем дальше в лес, тем было нам страшнее

А вот около перерыва уже стало неприятно. Сначала повезло со штангой, благодаря которой Гримальдо не сумел открыть счет, а потом не подвел и арбитр, не поставивший одиннадцатиметровый в наши ворота. И за это ему стоило сказать большое спасибо, Васин совсем откровенно хватал своего оппонента внутри штрафной площади. Так или иначе первый тайм "красно-синие" выстояли.

Но не успели отечественные болельщики вспомнить об этом с возобновлением встречи, как ЦСКА пропустил. Живкович прострелил с освободившегося правого фланга, а Сеферович аккуратно переправил в ближний.

Стеречь теперь было нечего

ЦСКА начал раскрываться. Ничего другого делать "красно-синим" в принципе и не оставалось. Дело пошло куда веселее. Сначала Головин выстрелил под перекладину, но выручил голкипер, а потом нашей команде удивительно повезло. Арбитр принял очередное решение в пользу россиян и поставил пенальти, который и реализовал Витиньо. "Армейцы" возвращались в игру.

Почти сразу же залетел и второй. Васин потрясающе сыграл в чужой штрафной, Варела удар потащил, но на добивании оказался вышедший вместо травмированного Оланаре Жамалетдинова. Молодой футболист забил во втором матче подряд.

Всё-таки удержали

Понятно, что "Бенфика" всеми силами ринулась вперед. За оставшееся время "красно-синие" пережили несколько опаснейших атак, которые вместили в себя ещё одну ошибку арбитра в пользу ЦСКА. Местами везло, местами тащили защитники. Так или иначе "армейцы" выстояли, сумели убить время и удержать нужный счет.



Лига Чемпионов

1 тур. Группа "А"

"Бенфика" - ЦСКА 1:2


Голы:Сеферович, 50 - Витиньо, 63 (пен), Жамалетдинов, 72.

"Бенфика": Варела, Гримальдо (Барбоза, 77), Лопес (Силва, 88), Луизао, Алмейда, Аугусто, Пицци, Живкович, Сальвио, Жонас (Хименес, 70), Сеферович.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин (Кучаев, 87), Дзагоев (Натхо, 77), Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витиньо.

Предупреждения: Головин, 43, Алмейда, 62, Дзагоев, 73, Вернблум, 75, Сеферович, 80.

Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Теги: Бенфика ЦСКА Жамалетдинов
Вчера, 23:44
Напечатать
14
(0)
№14 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: DimonYA
ну так не кони а судья выиграл матч ) чему равняться

Бедный ты бедный...
Видно совсем тебя девушки не любят... flushed


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№13 Написал: Новичёк (Сегодня, 00:08) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DimonYA
ну так не кони а судья выиграл матч ) чему равняться

Да вообще насрать. Сколько раз, в еврокубках, наши команды засуживали? Вот пусть теперь поскулят.
Регистрация: 2.08.2017
№12 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 00:06) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: jeyson1328
Вернблум сыграл рукой-это пенальти,

не в штрафной

Васин завалил игрока- это пенальти.

Сеферови4 держал Васина обоюдно

Коро4е смотри мат4, а не нарезки.
Регистрация: 12.02.2014
№11 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:05) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: jeyson1328
Очень понравился по нарезкам Головин,талантище огромное.

Так и Жамалетдинов в этом матче был хорош: и обводил, и обострял, и ЗАБИЛ!
Регистрация: 6.08.2008
№10 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 00:05) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Новичёк
Я же сказал) 2-1 на коней)


Надо набирать очки в общую кассу...
Регистрация: 10.05.2015
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:04) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: DimonYA
ну так не кони а судья выиграл матч ) чему равняться

Не, судья, конечно, накосорезил, когда примерно такую же "руку" не увидел у Березуцкого, НО "Бенфика" и сама на победу не наиграла: практически всего ТРИ-ЧЕТЫРЕ опасных момента у ворот ЦСКА создала.
И ЭТО при бешеной поддержке лиссабонских трибун! flushed
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 00:02) #
  • 0
  •  (2)
online

Новость собрала меньше комментарии чем новость о 40м голевая Акинфеева.. АУ!!!!!! Люди!!!!!победа ведь!!!!!
Регистрация: 22.11.2014
№7 Написал: jeyson1328 Мурманск (Сегодня, 00:02) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Матч не смотрел,глянул нарезки. Вернблум сыграл рукой-это пенальти, Васин завалил игрока- это пенальти. Аналогичный момент с участием ЦСКА и судья нифига не последователен,ставит пенальти. В общем, судья испортил Бенфике игру,это факт, но я рад победе ЦСКА. Очень понравился по нарезкам Головин,талантище огромное.
Регистрация: 18.02.2013
№6 Написал: Новичёк (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я же сказал) 2-1 на коней)
Регистрация: 2.08.2017
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:00) #
  • +2
  •  (4)
online

Один вопрос к Гончаренко и Гинеру: КУДА им теперь Оленаре девать-то??? flushed
Ведь БЕЗДАРЬ в футболе ещё тот!
Разве только за юношей отдать попылить чутка. smile
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 23:55) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну так не кони а судья выиграл матч ) чему равняться
Регистрация: 26.07.2014
№3 Написал: daveG MO (Вчера, 23:54) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Однако ж. Макнули орлов ))


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
№2 Написал: Lacan (Вчера, 23:51) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
МОЛОДЦЫ!....Мясные, равняйтесь на коней!
Регистрация: 27.09.2011
№1 Написал: Fox-kolpino Колпино (Вчера, 23:46) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ЦСКА с победой! Порадовали!
Регистрация: 16.06.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.