Португальский камбэк. ЦСКА начинает Лигу Чемпионов с победы

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Уступая по ходу матч, московский ЦСКА сумел забить два гола во втором тайме и удержать добытое преимущество. О том, как Гончаренко первый раз играл с "армейцами" на групповом этапе ЛЧ - материал Rusfootball.info
Возвращение лучшего футбола
В этом сезоне в групповом этапе Лиги Чемпионов оказались сразу две российские команды. Играть первым предстояло "армейцам", - "Спартак" начинал в среду. Причем в первом же туре "красно-синих" поджидало серьезное испытание - выезд к "Бенфике". Вот такой удивительно мощный скачок в уровне противника - от Перми до Лиссабона за три дня пережил московский клуб. И из-за этого было еще тревожнее за "армейцев". И
Разница темпов
Поначалу, когда "Бенфика" только вкатывалась в игру и демонстрировала скорость уровня тульского "Арсенала", "красно-синие" держались уверенно. Даже добирались к чужой штрафной, пусть и без особых последствий. Но на исходе стартовых десяти минут португальцы стали действовать гораздо быстрее, и сразу же посыпались многочисленные ошибки в исполнении ЦСКА. Если оборона худо-бедно и с нервами держалась, то ответить или просто немного повладеть мячом не получалось совсем. "Армейцам" потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к новому ритму и начать демонстрировать хоть какое-то созидание.
Ровно и бледно
Несмотря на то, что "Бенфика" производила гораздо более целостное впечатление, перевеса по реальным моментам она не заработала. Хозяева, в основном, крутились на половине окопавшихся москвичей в попытке растянуть российскую оборону, но преодолевали это сопротивление с большим трудом. Моментами португальцы начинали навешивать или бить издалека, но Акинфеев и тройка центральных защитников были надежны до середины тайма.
Чем дальше в лес, тем было нам страшнее
А вот около перерыва уже стало неприятно. Сначала повезло со штангой, благодаря которой Гримальдо не сумел открыть счет, а потом не подвел и арбитр, не поставивший одиннадцатиметровый в наши ворота. И за это ему стоило сказать большое спасибо, Васин совсем откровенно хватал своего оппонента внутри штрафной площади. Так или иначе первый тайм "красно-синие" выстояли.
Но не успели отечественные болельщики вспомнить об этом с возобновлением встречи, как ЦСКА пропустил. Живкович прострелил с освободившегося правого фланга, а Сеферович аккуратно переправил в ближний.
Стеречь теперь было нечего
ЦСКА начал раскрываться. Ничего другого делать "красно-синим" в принципе и не оставалось. Дело пошло куда веселее. Сначала Головин выстрелил под перекладину, но выручил голкипер, а потом нашей команде удивительно повезло. Арбитр принял очередное решение в пользу россиян и поставил пенальти, который и реализовал Витиньо. "Армейцы" возвращались в игру.
Почти сразу же залетел и второй. Васин потрясающе сыграл в чужой штрафной, Варела удар потащил, но на добивании оказался вышедший вместо травмированного Оланаре Жамалетдинова. Молодой футболист забил во втором матче подряд.
Всё-таки удержали
Понятно, что "Бенфика" всеми силами ринулась вперед. За оставшееся время "красно-синие" пережили несколько опаснейших атак, которые вместили в себя ещё одну ошибку арбитра в пользу ЦСКА. Местами везло, местами тащили защитники. Так или иначе "армейцы" выстояли, сумели убить время и удержать нужный счет.
Лига Чемпионов
1 тур. Группа "А"
"Бенфика" - ЦСКА 1:2
Голы:Сеферович, 50 - Витиньо, 63 (пен), Жамалетдинов, 72.
"Бенфика": Варела, Гримальдо (Барбоза, 77), Лопес (Силва, 88), Луизао, Алмейда, Аугусто, Пицци, Живкович, Сальвио, Жонас (Хименес, 70), Сеферович.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин (Кучаев, 87), Дзагоев (Натхо, 77), Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витиньо.
Предупреждения: Головин, 43, Алмейда, 62, Дзагоев, 73, Вернблум, 75, Сеферович, 80.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Возвращение лучшего футбола
В этом сезоне в групповом этапе Лиги Чемпионов оказались сразу две российские команды. Играть первым предстояло "армейцам", - "Спартак" начинал в среду. Причем в первом же туре "красно-синих" поджидало серьезное испытание - выезд к "Бенфике". Вот такой удивительно мощный скачок в уровне противника - от Перми до Лиссабона за три дня пережил московский клуб. И из-за этого было еще тревожнее за "армейцев". И
Разница темпов
Поначалу, когда "Бенфика" только вкатывалась в игру и демонстрировала скорость уровня тульского "Арсенала", "красно-синие" держались уверенно. Даже добирались к чужой штрафной, пусть и без особых последствий. Но на исходе стартовых десяти минут португальцы стали действовать гораздо быстрее, и сразу же посыпались многочисленные ошибки в исполнении ЦСКА. Если оборона худо-бедно и с нервами держалась, то ответить или просто немного повладеть мячом не получалось совсем. "Армейцам" потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к новому ритму и начать демонстрировать хоть какое-то созидание.
Ровно и бледно
Несмотря на то, что "Бенфика" производила гораздо более целостное впечатление, перевеса по реальным моментам она не заработала. Хозяева, в основном, крутились на половине окопавшихся москвичей в попытке растянуть российскую оборону, но преодолевали это сопротивление с большим трудом. Моментами португальцы начинали навешивать или бить издалека, но Акинфеев и тройка центральных защитников были надежны до середины тайма.
Чем дальше в лес, тем было нам страшнее
А вот около перерыва уже стало неприятно. Сначала повезло со штангой, благодаря которой Гримальдо не сумел открыть счет, а потом не подвел и арбитр, не поставивший одиннадцатиметровый в наши ворота. И за это ему стоило сказать большое спасибо, Васин совсем откровенно хватал своего оппонента внутри штрафной площади. Так или иначе первый тайм "красно-синие" выстояли.
Но не успели отечественные болельщики вспомнить об этом с возобновлением встречи, как ЦСКА пропустил. Живкович прострелил с освободившегося правого фланга, а Сеферович аккуратно переправил в ближний.
Стеречь теперь было нечего
ЦСКА начал раскрываться. Ничего другого делать "красно-синим" в принципе и не оставалось. Дело пошло куда веселее. Сначала Головин выстрелил под перекладину, но выручил голкипер, а потом нашей команде удивительно повезло. Арбитр принял очередное решение в пользу россиян и поставил пенальти, который и реализовал Витиньо. "Армейцы" возвращались в игру.
Почти сразу же залетел и второй. Васин потрясающе сыграл в чужой штрафной, Варела удар потащил, но на добивании оказался вышедший вместо травмированного Оланаре Жамалетдинова. Молодой футболист забил во втором матче подряд.
Всё-таки удержали
Понятно, что "Бенфика" всеми силами ринулась вперед. За оставшееся время "красно-синие" пережили несколько опаснейших атак, которые вместили в себя ещё одну ошибку арбитра в пользу ЦСКА. Местами везло, местами тащили защитники. Так или иначе "армейцы" выстояли, сумели убить время и удержать нужный счет.
Лига Чемпионов
1 тур. Группа "А"
"Бенфика" - ЦСКА 1:2
Голы:Сеферович, 50 - Витиньо, 63 (пен), Жамалетдинов, 72.
"Бенфика": Варела, Гримальдо (Барбоза, 77), Лопес (Силва, 88), Луизао, Алмейда, Аугусто, Пицци, Живкович, Сальвио, Жонас (Хименес, 70), Сеферович.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин (Кучаев, 87), Дзагоев (Натхо, 77), Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витиньо.
Предупреждения: Головин, 43, Алмейда, 62, Дзагоев, 73, Вернблум, 75, Сеферович, 80.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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