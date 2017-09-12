Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Рой Ходжсон: всегда любил "Кристал Пэлас" и восхищался им

Рой Ходжсон поделился эмоциями после подписания контракта c "Кристал Пэлас".

"Очень рад возглавить "Кристал Пэлас" - клуб, который я всегда любил и восхищался огромным потенциалом. Мы - клуб южного Лондона, с огромной толпой болельщиков. У клуба есть амбиции и огромный потенциал для роста, и я надеюсь, что мы сможем достичь наших целей. Я очень рад, что вернулся в клубный футбол", - цитирует Ходжсона официальный сайт "орлов".
Теги: Ходжсон Кристал Пэлас
Вчера, 23:28
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.